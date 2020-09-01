1 сентября. Первая публичная библиотека в России, начало выпуска граммофонных пластинок, теракт в Мавзолее Ленина
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
1 сентября. Первая публичная библиотека в России, начало выпуска граммофонных пластинок, теракт в Мавзолее Ленина
1 сентября. В этот день в разные годы:
1714 год - в Петербурге начинает работу первая Публичная библиотека.
1910 год - открытие первой в России фабрики по производству граммофонных пластинок в Апрелевке.
1938 год - в газете «Правда» впервые появляется призыв «За Родину» и «За Сталина».
1973 год - теракт в Мавзолее Ленина на Красной площади.
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