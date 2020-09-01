2020-09-01T12:25:53+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Дорогой мой ребенок! Эксперты подсчитали, во сколько в этом году обошлась подготовка детей к школе

Собрать ребенка в школу сейчас недорого. А очень дорого.Собрать ребенка в школу сейчас недорого. А очень дорого.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, как в этом году проходит 1 сентября, помогут ли санкции против Лукашенко свергнуть его режим и какая будет погода в ближайшие месяцы

Дорогой мой ребенок! Эксперты подсчитали, во сколько в этом году обошлась подготовка детей к школе

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