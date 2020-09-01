1 Сент. 2020 2020-09-01T12:25:53+03:00

Собрать ребенка в школу сейчас недорого. А очень дорого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорогой мой ребенок! Эксперты подсчитали, во сколько в этом году обошлась подготовка детей к школе 00:00 00:00

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