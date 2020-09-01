Дорогой мой ребенок! Эксперты подсчитали, во сколько в этом году обошлась подготовка детей к школе
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, как в этом году проходит 1 сентября, помогут ли санкции против Лукашенко свергнуть его режим и какая будет погода в ближайшие месяцы
Дорогой мой ребенок! Эксперты подсчитали, во сколько в этом году обошлась подготовка детей к школе
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.