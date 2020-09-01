2020-09-01T18:00:35+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Танк «Армата» еще не принят на вооружение российской армии, а его уже собираются гнать на экспорт?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы

Танк «Армата» еще не принят на вооружение российской армии, а его уже собираются гнать на экспорт?

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 39.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24