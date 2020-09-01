2020-09-01T22:45:45+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Профессора-русофоба Гусейнова уволили из Высшей школы экономики

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с журналистами и экспертами, как пошел на дно непотопляемый профессор, назвавший русский язык клоачным и смогут ли студенческие бунты раскачать протесты Белоруссии

Профессора-русофоба Гусейнова уволили из Высшей школы экономики

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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