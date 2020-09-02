2020-09-02T20:59:14+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Политконсультант Игорь Минтусов: Администрация Президента работает как Госплан в Советском Союзе, закладывая заранее, сколько губернаторов от «Единой России» должно победить на выборах

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как повлияют белорусские и хабаровские протесты на единый день голосования в России 13 сентября, будет ли раскрыто дело Фургала и почему так резко изменилась риторика Белоруссии

Политконсультант Игорь Минтусов: Администрация Президента работает как Госплан в Советском Союзе, закладывая заранее, сколько губернаторов от «Единой России» должно победить на выборах

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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