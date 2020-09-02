Политконсультант Игорь Минтусов: Администрация Президента работает как Госплан в Советском Союзе, закладывая заранее, сколько губернаторов от «Единой России» должно победить на выборах
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как повлияют белорусские и хабаровские протесты на единый день голосования в России 13 сентября, будет ли раскрыто дело Фургала и почему так резко изменилась риторика Белоруссии
Политконсультант Игорь Минтусов: Администрация Президента работает как Госплан в Советском Союзе, закладывая заранее, сколько губернаторов от «Единой России» должно победить на выборах
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