Угадайте, что вкололи Жириновскому. Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, нужно ли делать повторную прививку тем, кто вместо вакцины получит плацебо, стоит ли лететь сейчас на отдых в Грецию, Египет и Эмираты и почему мы не помним свою историю
Угадайте, что вкололи Жириновскому. Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
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