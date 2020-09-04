2020-09-04T14:29:29+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Не верю! Прокурор не проникся раскаянием Ефремова в суде. И попросил дать срок по-полной

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с журналистами КП и экспертами, стоит ли верить Ефремову, есть ли шанс на освобождение журналистов белорусской «Комсомолки» и о чем говорит визит Мишустина в Минск

Не верю! Прокурор не проникся раскаянием Ефремова в суде. И попросил дать срок по-полной

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