Супертайфун «Майсак» обрушился на Приморский край: Во Владивостоке побит 50-летний рекорд по скорости ураганного ветра
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, виноват ли человек в природных катаклизмах, сможет ли Россия избежать второй волны коронавируса и нужно ли продавать красивые номера за несколько миллионов рублей
Супертайфун «Майсак» обрушился на Приморский край: Во Владивостоке побит 50-летний рекорд по скорости ураганного ветра
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