Жириновский: Русским детям на Украине больше нельзя учиться на родном языке! Даже Гитлер не разрешал такого делать на оккупированных территориях
Сергей Мардан говорит с лидером ЛДПР про прививки от коронавируса, искусственную национализацию русских в Белоруссии и на Украине, предстоящие выборы, слабость ГКЧП и санкции за Навального
Жириновский: Русским детям на Украине больше нельзя учиться на родном языке! Даже Гитлер не разрешал такого делать на оккупированных территориях
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