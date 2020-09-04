2020-09-05T02:28:57+03:00
Итоги недели
Владимир ЖИРИНОВСКИЙСергей МАРДАН

Жириновский: Русским детям на Украине больше нельзя учиться на родном языке! Даже Гитлер не разрешал такого делать на оккупированных территориях

Сергей Мардан говорит с лидером ЛДПР про прививки от коронавируса, искусственную национализацию русских в Белоруссии и на Украине, предстоящие выборы, слабость ГКЧП и санкции за Навального

Жириновский: Русским детям на Украине больше нельзя учиться на родном языке! Даже Гитлер не разрешал такого делать на оккупированных территориях

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