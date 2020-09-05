2020-09-05T18:33:55+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВИлья СЕРЕДА

Болезни позвоночника и суставов у кошек и собак: приговор или поправимо?

Антон Челышев и Илья Середа вместе с экспертами обсуждают проблемы животных и их хозяев

Болезни позвоночника и суставов у кошек и собак: приговор или поправимо?

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 42.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Мая 2020 17:03 - 18:02

Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Шойгу: В Черном море стали чаще появляться иностранные военные корабли
Собянин: массовая вакцинация запланирована в Москве на конец года
Опубликован полный текст обращения Рошаля к немецким медикам из-за ситуации с Навальным
Умерла Александра Ливанская: телеведущая долго боролась с онкологией
Мишустину представят план по достижению национальных целей развития 8 сентября
Bloomberg: Германия не видит причин отказываться от «Северного потока-2»
В матче Лиги наций со сборной Хорватии Роналду играть не будет
Возле дворца принца Уильяма обнаружили труп
Истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
«Знак качества»: Порошенко оценил российские санкции против него
Адвокат предсказал приговор Михаилу Ефремову
Школьники смогут продолжить обучение после каникул без теста на коронавирус
Айфон стал причиной ожогов на спине ребенка
«Инсценированный суицид»: Охлобыстин оценил ситуацию с Ефремовым
«Какая социальная дистанция?»: Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом и протестами в стране
На протестах в Минске в субботу задержаны 30 человек
Соловьев дал оценку переговорам о Навальном, перехваченным Белоруссией
Жерар Депардье обратился в православную веру
Лукашенко: Экономика - главная задача и проблема Белоруссии
В МИД Германии пригрозили Минску расширением санкций
МИД РФ: над веществами группы "Новичок" работали специалисты стран Запада