Почему население России уменьшается
Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с экспертами и журналистами КП обсуждают, с чем связано сокращение численности жителей страны
Почему население России уменьшается
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