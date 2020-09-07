7 Сент. 2020 2020-09-07T12:07:12+03:00

Сопли раздора. Школьников теперь сажают на карантин при малейших признаках простуды и заставляют сдавать анализы на коронавирус 00:00 00:00

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