Сопли раздора. Школьников теперь сажают на карантин при малейших признаках простуды и заставляют сдавать анализы на коронавирус
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, как теперь учиться детям в условиях ковид-истерии, успокоились ли протесты в Белоруссии и нужно ли делать вход в парки платным
Сопли раздора. Школьников теперь сажают на карантин при малейших признаках простуды и заставляют сдавать анализы на коронавирус
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