2020-09-07T12:07:12+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Сопли раздора. Школьников теперь сажают на карантин при малейших признаках простуды и заставляют сдавать анализы на коронавирус

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, как теперь учиться детям в условиях ковид-истерии, успокоились ли протесты в Белоруссии и нужно ли делать вход в парки платным

Сопли раздора. Школьников теперь сажают на карантин при малейших признаках простуды и заставляют сдавать анализы на коронавирус

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