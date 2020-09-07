2020-09-07T21:41:44+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Похищение членов Координационного совета оппозиции может оказаться провокацией тех, кто пытается развалить Белоруссию

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают странную историю с исчезновением оппозиционеров в Белоруссии, развитие истории с Навальным и пост Марии Захаровой о Сербии, за который пришлось извиняться

Николай Стариков: Похищение членов Координационного совета оппозиции может оказаться провокацией тех, кто пытается развалить Белоруссию

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