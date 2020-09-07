Николай Стариков: Похищение членов Координационного совета оппозиции может оказаться провокацией тех, кто пытается развалить Белоруссию
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают странную историю с исчезновением оппозиционеров в Белоруссии, развитие истории с Навальным и пост Марии Захаровой о Сербии, за который пришлось извиняться
Николай Стариков: Похищение членов Координационного совета оппозиции может оказаться провокацией тех, кто пытается развалить Белоруссию
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