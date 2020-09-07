Штирлиц, Джеймс Бонд и Анна Чапман: как действует современная разведка
Владимир Торин разбирает вместе с экспертами в разведке, можно ли считать подлинной запись перехвата разговора Польши и Германии, которую передал Лукашенко Мишустину
Штирлиц, Джеймс Бонд и Анна Чапман: как действует современная разведка
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.