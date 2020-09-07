2020-09-07T22:43:00+03:00
[НЕ]фантастика
7
Владимир ТОРИН

Штирлиц, Джеймс Бонд и Анна Чапман: как действует современная разведка

Владимир Торин разбирает вместе с экспертами в разведке, можно ли считать подлинной запись перехвата разговора Польши и Германии, которую передал Лукашенко Мишустину

Штирлиц, Джеймс Бонд и Анна Чапман: как действует современная разведка

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