Михаил Делягин: Принятый Госдумой закон о прописке иностранцев открывает путь для создания в России этнических гетто
Известный экономист - про засилие мигрантов, падение рубля, выход из комы Навального и бум потребления дорогих товаров
Михаил Делягин: Принятый Госдумой закон о прописке иностранцев открывает путь для создания в России этнических гетто
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