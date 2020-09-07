2020-09-08T02:22:53+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Не так поняли. Мария Захарова объяснила свой пост, на который обиделись сербы

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, из-за чего появился скандальный пост Марии Захаровой, должен ли был Зеленский назначать папе персональную пенсию и нужно ли переносить выборы на школьные каникулы

Мария Захарова объяснила свой пост, на который обиделись сербы

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 38.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Алексей Мухин: Визит Мишустина - пробный камень, по волнам от которого Путин будет выстраивать свои отношения с Лукашенко

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Алексей МУХИН
07:30
21:30
2 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Политконсультант Игорь Минтусов: Администрация Президента работает как Госплан в Советском Союзе, закладывая заранее, сколько губернаторов от «Единой России» должно победить на выборах

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
1 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Александр Коц - про годовщину Беслана: «Как только прозвучали первые взрывы, спецназ побежал в школу, а навстречу - окровавленные дети»

В студии: Александр КОЦ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
28 Августа 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Белоруссию будут раскалывать по принципу Украины. Подписывавший Беловежские соглашения Шушкевич предложил лишить русский язык государственного статуса

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
24 Августа 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода

В студии: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Поисковик «Спутник» больше не работает
«Он бы пленных в концлагере расстреливал, лишь бы спасти себя»: доктор Мясников резко высказался о Михаиле Ефремове
В Турции заразились коронавирусом 12 туристов из России, двое госпитализированы
Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере
Счётная палата проверит выплаты врачам, которые спасали заражённых коронавирусом
Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор по делу о крушении самолета главы Total
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 8 сентября 2020 года
Бундесвер ответил на запрос о предполагаемом отравлении Навального
Российский МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем
За сутки в Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом
«Ощущение, что сценарий написан заранее»: Захарова оценила обвинения в адрес России по Навальному
Минздрав оценил выводы Росздравнадзора о неточности регистрации смертей от коронавируса
Белоруссия получит российскую вакцину от коронавируса к концу недели
Коронавирус у Килиана Мбаппе: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу
Трамп поддерживает прекращение «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за коронавируса
Самарский губернатор рассказал лидерам России, кого он предпочитает брать на работу
Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ
Росздравнадзор нашел неточность при регистрации смертей от коронавируса
Фестиваль «Добрые люди» в Москве посетили более 600 тысяч человек
Исполнитель теракта в клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков
Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже
Трамп: сравнение писем от Ким Чен Ына с «любовными посланиями» было сарказмом