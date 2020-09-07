Не так поняли. Мария Захарова объяснила свой пост, на который обиделись сербы
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, из-за чего появился скандальный пост Марии Захаровой, должен ли был Зеленский назначать папе персональную пенсию и нужно ли переносить выборы на школьные каникулы
Мария Захарова объяснила свой пост, на который обиделись сербы
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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