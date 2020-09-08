2020-09-08T19:05:23+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Режиссер Юрий Грымов: «Дело Ефремова началось как драма, потом переросло в трагедию и закончилось как фарс»

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов обсуждает с экспертами, чем это звёздное ДТП отличается от других и справедливое ли наказание получил Ефремов

Режиссер Юрий Грымов: «Дело Ефремова началось как драма, потом переросло в трагедию и закончилось как фарс»

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