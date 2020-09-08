Сергей Мардан: Приговор Ефремову был показательным. Но проблема в том, он уедет на зону, а в нашей жизни ничего не изменится
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, насколько адекватным был приговор Михаилу Ефремову и что хотел сказать своим интервью Лукашенко
Сергей Мардан: Приговор Ефремову был показательным. Но проблема в том, он уедет на зону, а в нашей жизни ничего не изменится
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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