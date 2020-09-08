После выхода Навального из комы оживились сторонники новых санкций против России
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, введут ли из-за Навального санкции против «Северного потока-2», остановит ли Трамп убегающие в Китай компании и сможет ли государство создать в России новые рабочие места
После выхода Навального из комы оживились сторонники новых санкций против России
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.