2020-09-09T00:41:50+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

После выхода Навального из комы оживились сторонники новых санкций против России

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, введут ли из-за Навального санкции против «Северного потока-2», остановит ли Трамп убегающие в Китай компании и сможет ли государство создать в России новые рабочие места

После выхода Навального из комы оживились сторонники новых санкций против России

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Интересное

Тема: Сергей Мардан: Приговор Ефремову был показательным. Но проблема в том, он уедет на зону, а в нашей жизни ничего не изменится

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Маргарита СИМОНЬЯН
07:30
21:30
3 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Алексей Мухин: Визит Мишустина - пробный камень, по волнам от которого Путин будет выстраивать свои отношения с Лукашенко

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Алексей МУХИН
07:30
21:30
2 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Политконсультант Игорь Минтусов: Администрация Президента работает как Госплан в Советском Союзе, закладывая заранее, сколько губернаторов от «Единой России» должно победить на выборах

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
1 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Александр Коц - про годовщину Беслана: «Как только прозвучали первые взрывы, спецназ побежал в школу, а навстречу - окровавленные дети»

В студии: Александр КОЦ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
28 Августа 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Белоруссию будут раскалывать по принципу Украины. Подписывавший Беловежские соглашения Шушкевич предложил лишить русский язык государственного статуса

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
24 Августа 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода

В студии: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Платформа для удаленного доступа к финансовым услугам появится в России в 2020 году
Адвокат Ефремова попросил суд отменить приговор актеру
В России стали отказываться от банковских карт
Российский спутник «Экспресс-80» получил повреждения на орбите
Видео перехвата российским Су-27 самолетов-разведчиков США и Швеции появилось в сети
Умер Форрест Фенн, спрятавший сокровища в Скалистых горах американский антиквар
Известный шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеальных макарон
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 9 сентября 2020 года
Страны G7 обратились с заявлением к России из-за ситуации с Навальным
Песков оценил отрывки про Путина из книги бывшего адвоката Трампа
Суды обязали принимать иски к поставщикам с истекшим из-за пандемии сроком
Песков назвал тему выступления Путина на Генассамблее ООН
Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Германия поделилась с G7 результатами обследования Алексея Навального
Почему дети-пешеходы становятся участниками ДТП, рассказали в Госавтоинспекции
В Госавтоинспекции рассказали, как перестать отвлекаться на детей в дороге
В Госавтоинспекции напомнили, какие санкции применяются к водителю в случае перевозки ребенка без детского удерживающего устройства
Пашаев рассказал, что сделал после приговора Ефремова
На территории Турции ввели всеобщий масочный режим
В Москве пьяный водитель покончил с собой во время проверки документов ДПС
Владимир Путин возглавил делегацию РФ для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН
Состояние здоровья Ефремова позволяет ему отбывать наказание в колонии
Российский рынок акций обвалился вслед за нефтью
Губернатор Самарской области пригласил Валентину Матвиенко на XXII Поволжскую агропромышленную выставку