«Молись, Мишка! Молись!» Ефремов выслушал приговор суда, не поднимая глаз, после чего его вывели в наручниках под крики жены
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают приговор Михаилу Ефремову, интервью Собянина и предложение сделать 31 декабря выходным днем
«Молись, Мишка! Молись!» Ефремов выслушал приговор суда, не поднимая глаз, после чего его вывели в наручниках под крики жены
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