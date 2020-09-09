2020-09-09T21:48:20+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Смена лидера. Мария Колесникова стала новым символом белорусских протестов вместо Светланы Тихановской

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают большое интервью Лукашенко российским СМИ, перспективы объединения России и Белоруссии и романтизацию террористов в Третьяковке

Смена лидера. Мария Колесникова стала новым символом белорусских протестов вместо Светланы Тихановской

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