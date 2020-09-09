Смена лидера. Мария Колесникова стала новым символом белорусских протестов вместо Светланы Тихановской
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают большое интервью Лукашенко российским СМИ, перспективы объединения России и Белоруссии и романтизацию террористов в Третьяковке
Смена лидера. Мария Колесникова стала новым символом белорусских протестов вместо Светланы Тихановской
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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