2020-09-09T12:22:25+03:00
Под капотом
Кирилл МАНЖУЛА

Готовьте кошельки. Расходы на обслуживание автомобиля до капремонта почти в 2 раза превышают стоимость новой машины

Кирилл Манжула рассказывает, с помощью чего можно снизить такую существенную часть расходов

Готовьте кошельки. Расходы на обслуживание автомобиля до капремонта почти в 2 раза превышают стоимость новой машины

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