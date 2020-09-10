На маникюр. Российские мужчины согласны работать без выходных и отпусков за 35 млн рублей в месяц, а женщины - за 89 млн
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, могут ли россияне прожить на безусловный базовый доход, когда окончательно исчезнут пластиковые карты и нужно ли учить иностранные языки в школе
На маникюр. Российские мужчины согласны работать без выходных и отпусков за 35 млн рублей в месяц, а женщины - за 89 млн
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