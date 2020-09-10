Туристы завезли. В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом: всех снова обязали носить маски, а в отелях запретили ночные концерты
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, прошла ли Россия пик коронавируса, дадут ли Трампу Нобелевскую премию мира и объединятся ли Россия и Белоруссия
Туристы завезли. В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом: всех снова обязали носить маски, а в отелях запретили ночные концерты
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