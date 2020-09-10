2020-09-10T14:02:35+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Туристы завезли. В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом: всех снова обязали носить маски, а в отелях запретили ночные концерты

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, прошла ли Россия пик коронавируса, дадут ли Трампу Нобелевскую премию мира и объединятся ли Россия и Белоруссия

Туристы завезли. В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом: всех снова обязали носить маски, а в отелях запретили ночные концерты

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