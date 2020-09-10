2020-09-10T19:24:58+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Импортозамещение: как бы наша космическая группировка на стала косметической...

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы

Импортозамещение: как бы наша космическая группировка на стала косметической...

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