2020-09-10T19:56:51+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Шоу должно продолжаться. Немцы усилили охрану Навального и отправили данные в организацию по борьбе с химоружием

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, вырулят ли Россия и Германия из ситуации с Навальным, получат ли Тихановские Нобелевскую премию и кто сможет возглавить белорусские протесты сейчас

Шоу должно продолжаться. Немцы усилили охрану Навального и отправили данные в организацию по борьбе с химоружием

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