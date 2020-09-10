Владимир Сунгоркин: Антироссийских настроений настроений в Белоруссии пока мало. Но специально созданные медиа будут раскачивать ситуацию
Возвращаясь из поездки в Минск, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, чем сейчас живет Белоруссия, как относятся к России и как выходить из идеологического кризиса
Владимир Сунгоркин: Антироссийских настроений настроений в Белоруссии пока мало. Но специально созданные медиа будут раскачивать ситуацию
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