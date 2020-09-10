Протоиерей Андрей Ткачев: Мы ленивы и нелюбопытны. Поэтому упускаем куски исторических русских территорий
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с протоиереем Андреем Ткачевым, есть ли раскол церкви в Белоруссии, почему люди не учатся на своих ошибках и может ли человек быть счастливым
Протоиерей Андрей Ткачев: Мы ленивы и нелюбопытны. Поэтому упускаем куски исторических русских территорий
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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