Какими будут СМИ будущего через 20 лет?

11 Сент. 2020 2020-09-11T21:21:31+03:00

Гендиректор Радио КП Роман Карманов: Случился перелом, после которого журналисты победят блогеров окончательно 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.