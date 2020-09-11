2020-09-11T21:21:31+03:00
[НЕ]фантастика
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Роман КАРМАНОВВладимир ТОРИНВадим КОВАЛЕВПетр ЛИДОВ

Какими будут СМИ будущего через 20 лет?

Писатель Владимир Торин в открытой студии Радио «Комсомольская правда» на форуме Baltic Weekend поговорил с экспертами о будущем журналистики, СМИ и блогинга

Гендиректор Радио КП Роман Карманов: Случился перелом, после которого журналисты победят блогеров окончательно

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