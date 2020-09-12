2020-09-12T18:49:48+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВИлья СЕРЕДА

Общественники просят запретить делать животным калечащие операции

Антон Челышев и Илья Середа обсуждают всё, что касается животных и их хозяев

Общественники просят запретить делать животным калечащие операции

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30 Мая 2020 17:03 - 18:02

Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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