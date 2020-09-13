Как выявить таланты и остановить «утечку мозгов»
Антон Челышев беседует с директором по дистанционным программам МФТИ Алексеем Малеевым и кандидатом технических наук Алексеем Шаграевым о Всероссийском фестивале по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode
Как выявить таланты и остановить «утечку мозгов»
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