2020-09-12T23:47:11+03:00
Доброволец
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Как выявить таланты и остановить «утечку мозгов»

Программа о настоящем смысле жизниПрограмма о настоящем смысле жизни

Антон Челышев беседует с директором по дистанционным программам МФТИ Алексеем Малеевым и кандидатом технических наук Алексеем Шаграевым о Всероссийском фестивале по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode

Как выявить таланты и остановить «утечку мозгов»

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 33.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Августа 2020 14:03 - 14:45

Доброволец

Тема: Социальные проекты медиа и НКО: как они влияют на жизнь россиян

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Никита ТИХОНОВ-РАУ, Ксения МИШОНОВА, Тимур ВАЙНШТЕЙН, Александра БАБКИНА, Надежда ЖУКОВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Сцены с Ефремовым в сериале «Вампиры средней полосы» могут переснять
Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре тушат более 100 человек
Взрыв в жилом доме в Приморье: погиб один человек
«Привет. Украина!»: Соцсеть «ВКонтакте» обошла блокировку Киева
Ким Чен Ын появился на людях в одной футболке, без пиджака
SpaceX готовит к испытанию прототип космического корабля Starship
Скончался военнослужащий, раненный при взрыве самодельной бомбы в Сирии
Шойгу поздравил танкистов с профессиональным праздником
Взрыв в Приморье: Двухэтажный жилой дом частично разрушен
Российские Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 13 сентября 2020 года
В России назвали ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса
Венецианский кинофестиваль 2020: Главный приз получил фильм «Земля кочевников»
За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Минздрав США обвинили в редактировании отчетов по коронавирусу
Российский пилот Мазепин выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Италии