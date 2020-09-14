2020-09-14T11:49:52+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Триединый день голосования: явка 30%, победители набрали по 85%

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с журналистами «Комсомольской правды» и политологами итоги выборов в регионах России

Триединый день голосования: явка 30%, победители набрали по 85%

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 29.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
11 Сентября 2020 9:03 - 10:02

Интересное

Тема: «Грязная постановочная игра»: постпред России при ООН Василий Небензя высказался о заявлениях Германии по поводу отравления Навального

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
10 Сентября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Туристы завезли. В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом: всех снова обязали носить маски, а в отелях запретили ночные концерты

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Бюджет и закон о соцгарантиях: Дрозденко рассказал, чем после победы на губернаторских выборах займется в первую очередь
Правительство ФРГ не комментирует местонахождение соратницы Навального Марии Певчих
Клиника «Шарите» заявила об улучшении состояния Навального
Путин: Беларусь станет первой страной, получившей российскую вакцину от коронавируса
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов
Видео погони за детьми, убегавшими от полиции на родительской машине, показал СК
Путин назвал логичной и своевременной идею об изменении конституции Белоруссии
В Москве "заминировали" все Ашаны
Во втором полугодии 2020 года колымчанам снизили коммунальные платежи
Российский ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие коронавирус
Бомбардировщики США будут регулярно патрулировать небо над Украиной
МИД ФРГ: Эксперты ОЗХО сами взяли анализы у Навального
Минздрав напомнил о принципе добровольности при вакцинации от коронавируса
В турецком пятизвездочном отеле изнасиловали школьницу из России
Федеральный форум «Живые Инклюзивные практики» пройдет на самарской площадке
Собянин: дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется
В Совфеде спрогнозировали, как изменятся отношения России и Японии при новом премьере
Макрон в разговоре с Путиным сообщил, что Франция разделяет выводы ЕС об отравлении Навального
Переговоры Лукашенко и Путина начались в Сочи в формате «один на один»
Адвокат Пашаев подаст расширенную жалобу на приговор Ефремову