Триединый день голосования: явка 30%, победители набрали по 85%
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с журналистами «Комсомольской правды» и политологами итоги выборов в регионах России
Триединый день голосования: явка 30%, победители набрали по 85%
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