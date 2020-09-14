Выходные в Белоруссии: новый «бабий бунт» и разгон воскресного митинга
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами и журналистами «Комсомолки», как протесты в Минске меняют свою тактику, что будет с ценами на жилье, должны ли дети худеть и зарабатывать и что предлагается изменить в ПДД
Выходные в Белоруссии: новый «бабий бунт» и разгон воскресного митинга
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