2020-09-14T22:16:35+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Когда откроют границы, миллионы гастарбайтеров наперегонки помчатся в Россию на заработки

Экономист Михаил Делягин - про результаты выборов, изменение миграционной политики и ликвидацию последствий наводнения 2018 года в Забайкальском крае

Когда откроют границы, миллионы гастарбайтеров наперегонки помчатся в Россию на заработки

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