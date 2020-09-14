Когда откроют границы, миллионы гастарбайтеров наперегонки помчатся в Россию на заработки
Экономист Михаил Делягин - про результаты выборов, изменение миграционной политики и ликвидацию последствий наводнения 2018 года в Забайкальском крае
Когда откроют границы, миллионы гастарбайтеров наперегонки помчатся в Россию на заработки
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