Преемник. Премьер. Снова преемник? Дмитрию Медведеву - 55 лет. Спецпроект
Анализируем политическую карьеру третьего президента России
Преемник. Премьер. Снова преемник? Дмитрию Медведеву - 55 лет. Спецпроект
Дмитрию Медведеву - 55 лет. Нет другого такого человека, которому бы Путин доверял так как Дмитрию Анатольевичу. Но чем он заслужил безоговорочное доверие? Как выстраивались взаимоотношения в их тандеме? Какие качества помогли ему сделать головокружительную такую карьеру? Был ли он самостоятельным президентом, например, кто принял решение о военной операции против Грузии, он или Путин? И можно ли рассматривать Медведева как потенциального преемника в 2024 году?
В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:
Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР
Сергей Мардан, журналист
Олег Кашин, журналист
Валерий Федоров, глава ВЦИОМ
Николай Сванидзе, журналист, автор книги про Дмитрия Медведева
Михаил Делягин, экономист
Георгий Бовт, журналист, политолог