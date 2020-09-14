2020-09-14T19:23:40+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

Преемник. Премьер. Снова преемник? Дмитрию Медведеву - 55 лет. Спецпроект

Анализируем политическую карьеру третьего президента России

Преемник. Премьер. Снова преемник? Дмитрию Медведеву - 55 лет. Спецпроект

00:00
00:00

Дмитрию Медведеву - 55 лет. Нет другого такого человека, которому бы Путин доверял так как Дмитрию Анатольевичу. Но чем он заслужил безоговорочное доверие? Как выстраивались взаимоотношения в их тандеме? Какие качества помогли ему сделать головокружительную такую карьеру? Был ли он самостоятельным президентом, например, кто принял решение о военной операции против Грузии, он или Путин? И можно ли рассматривать Медведева как потенциального преемника в 2024 году?

В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Сергей Мардан, журналист

Олег Кашин, журналист

Валерий Федоров, глава ВЦИОМ

Николай Сванидзе, журналист, автор книги про Дмитрия Медведева

Михаил Делягин, экономист

Георгий Бовт, журналист, политолог

Скачать передачу [mp3, 43.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Августа 2020 20:03 - 20:45

Интересное

Тема: Бойцы невидимого фронта: стоит ли рассекретить наёмников из ЧВК

В студии: Иван ПАНКИН

В гостях: Александр КОЦ, Николай СВАНИДЗЕ, Алексей ПОДБЕРЕЗКИН, Виктор ЛИТОВКИН, Сергей МАРДАН, Олег КАШИН, Владислав ШУРЫГИН
07:30
21:30
9 Июля 2020 18:03 - 19:15

Интересное

Тема: Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

В студии: Елена КРИВЯКИНА, Андрей ГОРБУНОВ

В гостях: Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков В-52Н США появилось в сети
Шесть человек погибли при столкновении фуры и двух автомобилей
Родион Газманов объяснил, почему решился на прививку от коронавируса
Захарова: запрошенные пробы Навального являются условием возбуждения уголовного дела
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Россия снимает резерв из силовиков на границе с Белоруссией
В Госдуме позитивно восприняли новость об индексации материнского капитала
Путин поддержал идею о проведении конституционной реформы в Белоруссии
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии
Путин поручил подготовить первую партию вакцины для Белоруссии
Часть кредита на 1,5 млрд долларов Белоруссии пойдет на рефинансирование долгов
Захарова: предложение МИД Германии обращаться в ОЗХО по Навальному – отговорка
Экс-президент Франции д'Эстен госпитализирован в Париже