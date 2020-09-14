14 Сент. 2020 2020-09-14T19:23:40+03:00

Преемник. Премьер. Снова преемник? Дмитрию Медведеву - 55 лет. Спецпроект 00:00 00:00

Дмитрию Медведеву - 55 лет. Нет другого такого человека, которому бы Путин доверял так как Дмитрию Анатольевичу. Но чем он заслужил безоговорочное доверие? Как выстраивались взаимоотношения в их тандеме? Какие качества помогли ему сделать головокружительную такую карьеру? Был ли он самостоятельным президентом, например, кто принял решение о военной операции против Грузии, он или Путин? И можно ли рассматривать Медведева как потенциального преемника в 2024 году?

В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Сергей Мардан, журналист

Олег Кашин, журналист

Валерий Федоров, глава ВЦИОМ

Николай Сванидзе, журналист, автор книги про Дмитрия Медведева

Михаил Делягин, экономист

Георгий Бовт, журналист, политолог