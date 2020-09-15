Политолог Аслан Рубаев: Если Лукашенко сейчас упустит власть, история будет хуже, чем с Украиной
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами встречу Путина и Лукашенко, сколько часов должен составлять рабочий день и заменят ли информационные системы сотрудников ГИБДД
Политолог Аслан Рубаев: Если Лукашенко сейчас упустит власть, история будет хуже, чем с Украиной
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