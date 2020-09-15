2020-09-15T12:20:14+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Заставить не можем, так хоть денег не дадим. НИИ Минздрава предложил лишать медиков выплат за отказ от вакцинации

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами, как будет проходить вакцинация от коронавируса, сделают ли Россию виноватой в отравлении Навального и нужно ли вводить отцовский капитал

Заставить не можем, так хоть денег не дадим. НИИ Минздрава предложил лишать медиков выплат за отказ от вакцинации

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