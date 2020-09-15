2020-09-15T21:33:19+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Цветные революции сломались на Белоруссии. Технологии, безотказно работавшие более 30 лет, больше не работают

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, какие выводы нужно сделать из белорусских протестов, загонят ли нас на карантин из-за второй волны коронавируса и куда должна стремиться Россия в 21 веке

Цветные революции сломались на Белоруссии. Технологии, безотказно работавшие более 30 лет, больше не работают

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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