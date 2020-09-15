Борис Надеждин: Если бы Навальный создал партию, он прошел бы в Госдуму на уровне ЛДПР
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему Навальный хочет вернуться в «отравившую» его Россию и есть ли у него политическое будущее
Борис Надеждин: Если бы Навальный создал партию, он прошел бы в Госдуму на уровне ЛДПР
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.