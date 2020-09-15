Олег Кашин: Теперь делать вид, что Навального нет в политике, не получится
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают улучшение состояние Навального и его перспективы в политике, заявление главы Роспотребнадзора о выделении коронавируса и российского Вайнштейна
Олег Кашин: Теперь делать вид, что Навального нет в политике, не получится
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Выведем Кашина на первое место в топе!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.