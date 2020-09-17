Последствия коронавирусной отмены техосмотра: в России резко выросло число ДТП с неисправными машинами
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается водителей и их машин
Последствия коронавирусной отмены техосмотра: в России резко выросло число ДТП с неисправными машинами
Главные темы:
- Последствия коронавирусной отмены техосмотра: в России резко выросло число ДТП с неисправными машинами
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Что делать если у виновника аварии нет полиса ОСАГО?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Путешествие по Московской и Смоленской областям на Nissan Murano
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- История колесных дисков: пять тысяч лет на дороге
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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