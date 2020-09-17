17 Сент. 2020 2020-09-17T10:22:22+03:00

Последствия коронавирусной отмены техосмотра: в России резко выросло число ДТП с неисправными машинами 00:00 00:00

Главные темы:

- Последствия коронавирусной отмены техосмотра: в России резко выросло число ДТП с неисправными машинами

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Что делать если у виновника аварии нет полиса ОСАГО?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Путешествие по Московской и Смоленской областям на Nissan Murano

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- История колесных дисков: пять тысяч лет на дороге

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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