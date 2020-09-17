2020-09-17T14:10:46+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

«Последние события показали, что надо смелее идти и защищать интересы белорусов и россиян»: Лукашенко попросил у Шойгу новые вооружения

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, как будут сотрудничать Россия и Белоруссия в дальнейшем, нужно ли продавать тело Ленина и запрещать ли суррогатное материнство в России

«Последние события показали, что надо смелее идти и защищать интересы белорусов и россиян»: Лукашенко попросил у Шойгу новые вооружения

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