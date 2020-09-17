«Последние события показали, что надо смелее идти и защищать интересы белорусов и россиян»: Лукашенко попросил у Шойгу новые вооружения
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, как будут сотрудничать Россия и Белоруссия в дальнейшем, нужно ли продавать тело Ленина и запрещать ли суррогатное материнство в России
«Последние события показали, что надо смелее идти и защищать интересы белорусов и россиян»: Лукашенко попросил у Шойгу новые вооружения
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