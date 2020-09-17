Владимир Сунгоркин: У Лукашенко есть исторический шанс пойти к замирению с народом
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают отставку белгородского губернатора Савченко, закрытие границ Белоруссии с Украиной, Литвой и Польшей и странное фото Навального
Владимир Сунгоркин: У Лукашенко есть исторический шанс пойти к замирению с народом
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