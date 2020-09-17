2020-09-17T22:58:10+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: У Лукашенко есть исторический шанс пойти к замирению с народом

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают отставку белгородского губернатора Савченко, закрытие границ Белоруссии с Украиной, Литвой и Польшей и странное фото Навального

Владимир Сунгоркин: У Лукашенко есть исторический шанс пойти к замирению с народом

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