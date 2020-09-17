Олег Кашин: Теперь Алексей Навальный будет решать, против кого вводить санкции
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают отставку белгородского губернатора Савченко, учёбу Николая Лукашенко в России, странное видео с бутылкой Навального и предложенные места для проживания переезжающих соотечественников
Олег Кашин: Теперь Алексей Навальный будет решать, против кого вводить санкции
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Выведем Кашина на первое место в топе!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.