2020-09-18T14:53:46+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

В Москве только 1% классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, закроют ли Москву на карантин из-за второй волны, кто эти люди, которые продолжают брать микрозаймы и что сейчас происходит в коридорах власти

В Москве только 1% классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

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