В Москве только 1% классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, закроют ли Москву на карантин из-за второй волны, кто эти люди, которые продолжают брать микрозаймы и что сейчас происходит в коридорах власти
В Москве только 1% классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
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