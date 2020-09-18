2020-09-19T01:31:29+03:00
Вечерний Мардан
Сергей МАРДАН

Собянин попросил руководителей оставить работников на удаленке. Будет ли новый этап самоизоляции в России?

Сергей Мардан рассуждает, будет ли вводиться новый карантин, зачем Лукашенко закрывает границы с Польшей и Литвой и почему гендиректор Третьяковки защищает нашумевшую картину про боевиков

Собянин попросил руководителей оставить работников на удаленке. Будет ли новый этап самоизоляции в России?

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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