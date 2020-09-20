Беловежские соглашения. Кто и зачем предлагает пересмотреть договор 30-летней давности
Елена Афонина, Дмитрий Стешин и политолог Валерий Коровин обсуждают, а может ли Россия сейчас потребовать пересмотра границ с Украиной
Беловежские соглашения. Кто и зачем предлагает пересмотреть договор 30-летней давности
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.