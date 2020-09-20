Луна как кладовка для землян, сады и бассейны на кораблях и квартира на Марсе. Будущее космонавтики глазами ученого
Мария Баченина беседует с астрономом Владимиром Сурдиным, когда и на чём человечество полетит к далёким планетам и для чего необходимо осваивать космос
Луна как кладовка для землян, сады и бассейны на кораблях и квартира на Марсе. Будущее космонавтики глазами ученого
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