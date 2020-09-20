20 Сент. 2020 2020-09-20T00:53:06+03:00

Луна как кладовка для землян, сады и бассейны на кораблях и квартира на Марсе. Будущее космонавтики глазами ученого 00:00 00:00

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