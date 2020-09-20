2020-09-20T00:53:06+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Луна как кладовка для землян, сады и бассейны на кораблях и квартира на Марсе. Будущее космонавтики глазами ученого

Мария Баченина беседует с астрономом Владимиром Сурдиным, когда и на чём человечество полетит к далёким планетам и для чего необходимо осваивать космос

Луна как кладовка для землян, сады и бассейны на кораблях и квартира на Марсе. Будущее космонавтики глазами ученого

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Передача данных

Тема: Физика на страже спокойствия: возможно ли вживить нам чипы, опасна ли микроволновка и вышки 5G и чем становятся наши молекулы после смерти

В студии: Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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