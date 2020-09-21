Путин наградил создателя «Авангарда» орденом, США заставили TikTok продаться американской компании, Мардан предсказал введение нового карантина по коронавирусу
Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают главные события последних дней
Путин наградил создателя «Авангарда» орденом, США заставили TikTok продаться американской компании, Мардан предсказал введение нового карантина по коронавирусу
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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