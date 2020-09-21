2020-09-21T23:28:44+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

«Такого страха я давно не испытывала»: иркутяне рассказывают о сильнейшем землетрясении

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают очередной пост Навального, возвращение в армию замполитов, произошедшее землетрясение в Иркутской области, обедневшую вдову Баталова и депутата из Новосибирска, попросившую деньги на подарок

«Такого страха я давно не испытывала»: иркутяне рассказывают о сильнейшем землетрясении

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